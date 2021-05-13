В Красноярском крае за сутки потушили 31 лесной пожар

Фото: Виктор Чавайн

За сутки сотрудники Лесопожарного центра ликвидировали 31 лесной пожар в 20 районах Красноярского края – в Пировском, Казачинском, Большеулуйском, Боготольском, Тюхтетском, Нижнеингашском, Канском, Абанском, Иланском, Енисейском, Дзержинском, Березовском, Назаровском, Сухобузимском, Ужурском, Балахтинском, Шарыповском, Саянском, Рыбинском и Ермаковском.

Тушили пожары 378 человек и 66 единиц техники. Авиапатрулированием занимались 9 воздушных судов. Общая площадь возгораний – 316,7 га.

На утро 13 мая в Красноярском крае действовали 7 лесных пожаров в Нижнеингашском, Богучанском, Боготольском, Тюхтетском, Бирилюсском, Курагинском и Каратузском районах. Площадь – 40,4 га. На данный момент локализовано 3 пожара. Угрозы распространения огня нет.

- Леса патрулируются наземными группами лесных пожарных и авиацией. Обстановку также отслеживают 100 камер видеонаблюдения, информация в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, - сообщает минлсехоз Красноярского края.