В мэрии Красноярска рассказали, почему не планируют отключать отопление в ближайшие дни

В мэрии Красноярска рассказали, почему не планируют отключать отопление Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние дни погода явно порадовала красноярцев теплом. Во многих квартирах – окна настежь, потому что жарко, радиаторы по-прежнему горячие. Вот и интересуются люди, посему отопление не отключают. Вопросы задают напрямую в соцсетях представителям городской администрации.

«Отопление не отключают потому, что ещё рано» - был ответ. Потому что погода еще не установилась. Днем, может, солнце на плюс двадцать, но по ночам-то холодно, в районе 3 – 5 градусов. Отключи отопление – и в квартирах будет холодно. А также в больницах, школах, детских садах. Такой вот у нас сибирский климат, с перепадами, это он диктует условия.

В мэрии пояснили, что энергетики сейчас снизили температуру теплоносителя до минимально возможной. Добавим, что календарные сроки окончания отопительного сезона у нас 15 мая. А по факту – как только в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет держаться на отметке плюс 8 градусов и выше. Так было всегда.