Спасатели всю ночь искали семью с пятилетним ребенком, пропавшую во время сплава под Красноярском

Фото: Мария ЛЕНЦ

Во время сплава по реке недалеко от Красноярска пропала семья с 5-летним ребенком. ЧП произошло днём 6 мая. Как сообщают в МЧС, потерпевших крушение красноярцев нашли только утром 7 мая. Попавшие в беду туристы выжили, но о состоянии их пока ничего не сообщается.

Как выяснилось, двое взрослых совместно с дошкольником решили отправиться в сплав по реке Кача, в направлении поселка Памяти 13 Борцов. На их пути встретился бурелом и им пришлось отклониться от маршрута.

В КГКУ «Спасатель» рассказали, что их специалисты не прекращали на поиски семьи, но все было безуспешно. Спасатели обследовали 7 км правого берега реки Кача от посёлка Памяти 13 борцов в сторону платформы «Лесная», также было обследовано место предполагаемого начала сплава пропавших.

Пропавших искали всю ночь, смогли найти только утром 7 мая. Известно, что они живы и уже эвакуированы с берегов реки.