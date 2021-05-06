Еще 11 человек скончались от коронавируса в Красноярском крае за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился у еще 109 человек за сутки. Общее число зараженных в регионе перевалило за 71 тысячу и составило 71 013 человек. Темп прироста заболеваемости ковидом за сутки, по данным Роспотребнадзор края, составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились и выписались из больниц еще 99 пациентов. С начала пандемии от ковида излечились 65 399 человек.

Количество летальных случаев в сутки продолжается оставаться на одном уровне. За сутки жертвами коронавируса в Красноярском крае стали еще 11 человек. В общей сложности за все время пандемии от COVID-19 скончались 3 559 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 102 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 137 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 637 734, из них за последние сутки 2483, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.