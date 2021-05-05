На что жители Красноярского края в минувшем году жаловались уполномоченному по правам ребенка Фото: Мария ЛЕНЦ

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае подвели итоги 2020 года. И вот как выглядит статистика. Сократилось число коллективных обращений, их было 9, под ними стояли 686 подписей. 5 обращений касались организации дистанционного образования в период жестких ограничительных мер (615 подписей).

Одно коллективное обращение (56 подписей), поступило от жителей Железнодорожного района Красноярска – на шум в жилых домах от железной дороги. Еще в 2-х случаях родители протестовали против реорганизации образовательных учреждений. И была еще одна жалоба от коллектива родителей на мальчика, который своим поведением третирует весь класс, а школа, по мнению заявителей, не принимает должных мер.

Что касается персональных обращений, то чаще всего к уполномоченному по правам ребенка обращались родители или другие родственники детей. Не остаются в стороне от детских проблем представители органов систем образования, здравоохранения, а также общественных и благотворительных организаций. Случается, что информация приходит от МЧС, полиции, следственного комитета и других ведомств. Многие вопросы, направленные на восстановление нарушенных прав семей с детьми, решаются совместно с депутатами Законодательного Собрания края.

Также детский омбудсмен Ирина Мирошникова отменила взаимодействие со средствами массовой информации, которые объективно освещают и дают оценку происшествиям с детьми.