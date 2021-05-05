Куда поедет красноярский «Поезд здоровья» в мае. Фото: пресс-служба КрасЖД

Куда поедет передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» в мае, рассказали в пресс-службе Красноярской железной дороги. На этот раз в графике стоит семь станций, расположенных неподалеку от краевого центра. Это:

- Ужур – 14-16 мая,

- Крутояр – 17-18 мая,

- Красная Сопка – 19 мая,

- Глядень – 20 мая,

- Назарово – 21-23 мая,

- Ачинск – 24-25 мая,

- Дивногорск – 26-27 мая.

В составе медицинской бригады есть так называемые узкие специалисты, попасть на прием к которым в обычных поликлиниках можно только по предварительной записи. Это терапевт, стоматолог, кардиолог, хирург, уролог, гинеколог, отоларинголог, невролог, эндокринолог, офтальмолог и педиатр. Также в ПКДЦ действует клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Так что жители края могут воспользоваться случаем и посетить нужных врачей. Для этого нужно иметь с собой документы, удостоверяющие личность, медицинский полис, выписки из медицинский карт или направления местных врачей. Ограничения – пациенты не должны иметь симптомы респираторных заболеваний. Защитная маска обязательна.

Часы работы передвижной поликлиники – с 8:00 до 18:00, регистрация пациентов с 7:15 до 17:00. Перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов.