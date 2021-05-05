Под Красноярском полиция задержала серийных разукомплектовщиков. Фото: пресс-служба полиции

В Сосновоборске полиция задержала трех молодых людей, который подозреваются в серии краж аккумуляторов из автомобилей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В конце марта этого года сразу три жителя поселка Подгорный (территориально он входит в закрытую территорию Железногорска) пожаловались на то, что у них разукомплектовали автомобили. Причем воришек интересовали отечественные авто. Общий ущерб составил около 10 рублей. Но дело даже не в сумме ущерба, а в том, что машины оказались на приколе, а у людей были планы на поездки.

Следы привели сыщиков в соседний город – в Сосновоборск. Под подозрением оказались мужчины 21,20 и 19 лет. Всех их задержали по месту жительства, затем доставили в Железногорск для разбирательства. Они признались, что похищенное сдали в металлолом. Сейчас все трое находятся под подпиской о невыезде. Три уголовных дела по трем случаям объединено в одно производство. А грозит подозреваемым лишение свободы до 5 лет.