Художница из Красноярска «оживила» образ Иисуса в уличной инсталляции

Фото: https://www.instagram.com/g_maria_n/

Красноярская художница провела в Пасху необычный перформанс. Мария Гасанова, рисующая «живые» картины на моделях, решила в этот раз изобразить Иисуса Христа. Но после публикации фотографий на неё было подано заявление в полицию за оскорбление чувств верующих.

Инсталляция прошла на набережной, возле Енисея. Худоджница загримировала свою медель, они сделали съемку на специальном фоне, а затем прогулялись возле вантового моста.

Как рассказывает автор, на них практически никто не обратил внимание из прохожих, они просто спокойно отсняли нужный им материал и ушли.

Но через некоторое время на Марию Гасанову поступило заявление в полицию от красноярского блогера Даниила Рубиновича. Мужчина посчитал такой перформанс оскорбительным для православных.

Примечательно, что многие верующие красноярцы не увидели ничего оскорбительного в данной инсталляции, хотя, конечно, нашлись и те, кто поддержал блогера.