В Красноярске на парковке во дворах полностью сгорели две иномарки

Фото: ЧП Красноярск

Вечером 3 мая на парковке возле дома по улице Джамбульской, 19 Б сгорели две иномарки. Как сообщают в МЧС, еще одна серьезно повреждена. Предварительная причина ЧП – короткое замыкание электропроводки.

Вспыхнувший огонь заметили, когда он уже вовсю разгорелся. Пожарные получили сообщение в 16:01. Пламя потушить удалось лишь в 16:18. За это время две иномарки Ford Focus и Honda Odissey сгорели полностью, также был поврежден кузов Nissan Qashqai. Существовала серьезная угроза перехода огня на близлежащие машины.

Общая площадь пожара составила 12 кв.м.. К счастью, в горящих автомобилях и возле них не было людей, пострадавших и погибших нет. По предварительным данным очаг возгорания находился в салоне одного из автомобилей, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.