Красноярцев приглашают на выставку домашних животных «Зоомир»

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С 8 по 9 мая в МВДЦ «Сибирь» пройдет выставка-продажа домашних животных «Зоомир». Проект соберет на одной площадке представителей зооиндустрии и производителей товаров и услуг. Выставка будет интересна всем горожанам, желающим приобрести домашнего любимца, жизнь с которым точно станет ярче и веселее.
На выставке «Зоомир» будет представлено множество видов животных самых разных пород, поэтому у каждого будет возможность обзавестись новым другом. Помимо животных, здесь можно будет найти товары для питомцев, аксессуары, корма, средства для ухода и многое другое.
Основные разделы выставки:
- Домашние животные;
- Корма;
- Аксессуары;
- Средства для ухода;
- Разведение, торговля.
- Контактный зоопарк.
Кроме того, посетителей ожидает насыщенная программа мероприятий. В дни проведения выставки «Зоомир» пройдет ряд увлекательных событий: национальная выставка собак всех пород «Весенний Вернисаж», международная выставка кошек «Весеннее Настроение», выставка беспородных собак и метисов «Сердце чистейшей породы». Помимо этого, в рамках выставки пройдут соревнования по кинологическому фристайлу, а также открытые соревнования по аджилити «Весна Красноярья». Парад спортсменов.
Выставка «Зоомир» – это социально-значимый проект, целью которого является пропаганда правильного содержания питомцев и бережного отношения к ним.
Время работы:
8 мая с 10:00 до 18:00
9 мая с 10:00 до 17:00
Стоимость билета:
- 200 рублей для всех посетителей;
- 100 рублей пенсионерам (по предъявлению пенсионного удостоверения);
- 100 рублей студентам (по предъявлению студенческого билета);
- дети до 7 лет бесплатно.