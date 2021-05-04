Агентство S&P подтвердило рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Банка Уралсиб на уровне «B» со «Стабильным» прогнозом.

Эксперты агентства отметили, что за последний год Банк Уралсиб сохранил стабильный кредитный профиль, допустив лишь небольшое ухудшение качества активов из-за пандемии COVID-19. Прогноз «Стабильный» отражает ожидания агентством того, что в течение следующих 12-18 месяцев качество активов банка будет постепенно улучшаться, и он будет поддерживать значительные запасы капитала и ликвидности, которые позволят ему обеспечивать рост бизнеса и абсорбировать возможные потери по кредитам в течение следующих двух лет.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 44 регионах и по состоянию на 1 апреля 2021 года насчитывает: 6 филиалов, 262 точки продаж, 1 478 банкоматов, 497 платежных терминалов.