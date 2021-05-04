В Красноярском крае сразу 50 маралов выпустили в естественную среду обитания

Скриншот с видео

Балахтинский район Красноярского края пополнился 50 маралами, выпущенными в естественную среду обитания. Как сообщают в пресс-службе правительства, питомник, где выросли маралята, занимается восстановлением численности оленей с 2014 года.

В Бюзинском заказнике это уже второй выпуск животных за нынешнюю весну. Также «выпускники» в этом году есть и у заказника «Солгонский кряж».

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых рассказал, что после того, как животных отправляют в их среду обитания, то специалисты ведут наблюдение за ними. Пока маралы не освоятся, то их даже подкармливают.

За все время работы питомника в естественную среду обитания выпущено уже 215 оленей. В питомнике ведется и тщательный учет появившихся на свет маралят. Так, за 6 лет в питомнике родилось более 200 детенышей, почти треть из них – в прошлом году.