Таксист, обокравший доверчивую пенсионерку, предстанет перед судом

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

В Красноярске перед судом предстанет местный таксист, обманувший доверчивую пенсионерку, и лишивший её почти 10 000 рублей. Как сообщают в МВД, мужчина купил 77-летней женщине сотовый телефон подешевле, а разницу присвоил себе.

Оказалось, что таксист и пенсионерка познакомились еще год назад. Тогда женщина решила съездить по делам, а мужчина оказал ей транспортные услуги. В тот день они договорились, что если пенсионерке куда-нибудь будет нужно, то она просто позвонит водителю, минуя диспетчерскую службу.

Через некоторое время красноярка решила купить себе телефон, но таксист уговорил её не ездить, а предложил привезти ей сотовый. Вместо телефона за 15 000 рублей, он привез ей мобильник подешевле, а разницу в 9510 рублей положил себе в карман.

Женщина попросила чек, но водитель сказал, что выронил его. Тогда она отправилась в магазин сама и узнала, что таксист её обманул. Женщина обратилась за помощью в полицию.

В отношении ранее не судимого 40-летнего красноярца было возбуждено уголовное дело «мошенничество, с причинением значительного ущерба». Санкцией статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.