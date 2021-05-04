В Красноярском крае установили видеонаблюдение за 7 миллионами гектаров леса

Фото: Лесопожарный центр

В Красноярском крае продолжают борьбу с лесными пожарами. Теперь, для более оперативного реагирования, леса региона покрыла сеть камер видеонаблюдения, позволяющая круглосуточно мониторить обстановку в лесу. Как рассказали в правительстве, установка видеокамер уже завершена, на данный момент можно наблюдать за территорией в 7 млн га.

- В первую очередь мы устанавливали камеры вблизи населенных пунктов в густонаселенных районах в центре и на юге региона, где весной возникает больше всего лесных пожаров. С этого года видеосигналом будут покрыты восточные и северные территории, - рассказал Артем Хребтов, начальник региональной диспетчерской службы краевого Лесопожарного центра.

Видеокамеры установлены на вышках сотовой связи,могут просматривать всё пространство вокруг себя на 360 градусов. Фиксируют задымления в радиусе до 45 км. Вся полученная информация в онлайн-режиме передается в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

С начала пожароопасного сезона-2021 благодаря видеокамерам специалисты краевого Лесопожарного центра зафиксировали и оперативно потушили 7 лесных пожаров.