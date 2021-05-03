Бульвар Маяковского и площадь на остановке «ТЮЗ» благоустроят в Красноярске Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Бульвар Маяковского и площадь на остановке «ТЮЗ» благоустроят в Красноярске. Планами на 2021 год поделились в мэрии. Предполагается, что работы выполнят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

- Подрядчик уже приступил к работе. На сегодняшний день убрали парковую мебель и опоры освещения, снимают асфальт и бордюрный камень, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В планах уложить новый асфальт на бульваре Маяковского, обустроить детское игровое пространство с качелями, балансирами и игровыми комплексами. Также сделают культурно-выставочное пространство и зону тихого отдыха и установят сцену для проведения культурных мероприятий. По просьбе жителей на бульваре высадят деревья и зеленые насаждения.

Напомним, с 26 апреля по 30 мая на платформе идет голосование за общественные пространства, планируемые к благоустройству в 2022 году.