Жителей Красноярска предупредили о сбоях в работе пассажирского транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупредили о сбоях в работе пассажирского транспорта. Как сообщили в пресс- службе городской администрации, временные неудобства могут возникать 4 и 5 мая 2021 года. Причина тому проведение технических работ.

Как отметили в мэрии краевой столицы, из-за помех могут не отображаться движения маршрутов пассажирского транспорта. Речь идет о сбоях в работе таких платформ, как портал информирования, мобильной версии портала информирования, центра автоматической обработки звонков - Call- центр и других приложений, использующих данные портала информирования.

Жителям и гостям города приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуация. Также убедительная просьба, учитывать вышеизложенную информацию при передвижении по городу в праздничные дни.