В Якутии следователи проверят факт избиения ученика преподавателем Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии следователи проверят факт избиения ученика преподавателем. По предварительным данным инцидент случился в апреле 2021 года. Видео произошедшего появилось в одной из социальных сетей. Из публикации следует, что 14 апреля 2021 года на уроке физкультуры учитель одной из школ Хангаласского района Республики Саха (Якутия) нанес телесные повреждения ученику девятого класса.

Как отметили в пресс-службе СУ СК России по республике Саха (Якутия), а медицинском учреждении, куда обратился подросток, диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Пациент получает амбулаторное лечение.

По данному факту сотрудники следственного комитета проводят процессуальную проверку. В рамках проверочных мероприятий изучат достоверность данного факта, а при его подтверждении – дадут оценку действиям педагога в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.