Врио главы республики Тыва посетил стройки Кызыла ФОТО: правительство республики Тыва

Врио главы республики Тыва Владислав Ховалыг посетил стройки Кызыла. На объезд он отпраивлся в сопровождении заместителя председателя Александра Брокерта, министров профильных министерств, руководители подрядных компаний и ресурсоснабжающих организаций.

- В первую очередь проверили ход строительство жилых домов. На сегодняшний день комплексно осваивают территорию на улице Иркутской. Врио главы региона обратил внимание министра строительства и ЖКХ Тывы Аяса Хунай-оола на то, что новых жильцов при заселении должна ждать благоустроенная территория дворов, - рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

В планах выполнить комплексную застройку на улице Сагаан-оола. Сейчас решают вопрос с ресурсоснабжающими организациями, уже заключены договоры на подключение жилых многоквартирных домов к тепловым сетям, централизованной системе водоотведения и водоснабжения, электрическим сетям. На улице Полигонной планируют построить 10 домов по 40 квартир.