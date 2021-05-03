Акция «Окна Победы» проходит в Красноярском крае ФОТО: правительство Красноярского края

В Красноярском крае проходит Всероссийская акция «Окна Победы». Ее основные участники – дети. Они украшают окна домов, школ и детских садов рисунками, плакатами, наклейками или аппликациями с символикой праздника.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, участвовать в акции могут все желающие. Чтобы присоединиться к мероприятию, нужно не просто украсить окно, но и сфотографировать его и опубликовать снимок в социальных сетях с хэштегами #окна_победы. В подписи к фото не забудьте оставить слова благодарности героям. Акция продлится до праздника 9 Мая.

Ранее сообщалось о том, куда сходить и что посмотреть на 9 мая в Красноярске. Напомним, в программе, выставка, посвященная Дню Победы 9 мая, эстафета в честь праздника, Бессмертный полк в режиме онлайн и многое другое. Жителей города убедительно просят во время посещения мероприятий соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.