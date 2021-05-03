В Абакане неизвестный похитил вино из магазина накануне Пасхи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане неизвестный похитил вино из магазина накануне Пасхи. ПО предварительной информации, инцидент случился 1 мая в магазине на улице Щетинкина. Мужчина зашел в торговый зал как обычный посетитель, затем беспардонно схватил две бутылки вина с прилавка и скрылся.

- В полиции уже объявили в розыск посетителя магазина. К слову, он успел попасть в объектив камеры видеонаблюдения. Жителей города просят помочь в поисках злоумышленника. На вид ему 20-25 лет, европейский тип лица, худощавый, волосы темные, на лице усы и борода, - сообщили в пресс-службе УМВД России по республике Хакасия.

По предварительным данным, разыскиваемый был одет в куртку черного цвета, серую футболку, с эмблемой на груди, черные спортивные штаны, серые кроссовки, на спине рюкзак голубого цвета. Если вы знаете, где этот человек может находиться, пожалуйста, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8-983-263-77-77 или 102. Конфиденциальность гарантирована.