Губернатор Красноярского края призвал население привиться на майских праздниках ФОТО: пресс-служба Красноярского края

Красноярский край уже отмечает майские праздники. Перед тем, как местные жители начнут отдыхать, к ним обратился губернатор Александр Усс. Он призвал население привиться на майских праздниках и соблюдать меры предосторожности.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, по поручению главы края прививочные пункты будут работать все праздники - с 1 по 10 мая. Напомним, в Красноярский край накануне доставили 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». Препараты уже развезли по поликлиникам региона.

Губернатор Александр Усс акцентировал внимание на том, что ситуация с заболеваемостью станет лучше, когда сформируется коллективный иммунитет. Он отметил, что вакцина – хорошая защита от опасной болезни.

Графиком работы медицинских учреждений и прививочных пунктов в праздничные дни можно опубликован на сайте краевого Минздрава.