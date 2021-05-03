В Красноярском крае клещи за неделю покусали 69 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае клещи в период с 23 по 29 апреля 2021 года покусали 69 человек. Из них 19 – это дети. Такие данные предоставили в региональном Роспотребнадзоре по состоянию на 29 апреля 2021 года. В Ведомстве отметили, что с начала сезона в крае зарегистрировали уже 126 случаев присасывания клещей, в том числе 38 случаев среди детей.

Отметим также, что случаи присасывания клещей фиксировалди в окрестностях Сосновоборска, Дивногорска, а также на территории Емельяновского и Манского районов, в поселке Кононово Сухобузимского района и в деревне Кузнецово Березовского района.

Непосредственно в Красноярске за прошедшую неделю в больницы с жалобами на присасывание клещей обратились 19 человек, в том числе четыре ребенка.

Жителям региона напоминают, что в праздничные и выходные дни клещей для исследования на все клещевые инфекции можно сдать в пункты приема ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».