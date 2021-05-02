Красноярский подросток после ссоры с одноклассниками сбежал в Томск Фото: Мария ЛЕНЦ

Кемеровские полицейские вернули домой подростка, который сбежал из дома. История закончилась благополучно и десятиклассник не пострадал. А помог в этом случайный прохожий, который не остался равнодушным. Житель Мариинска ожидал свой поезд на станции Тайга, когда к нему обратился паренек лет 15 и попросил разрешения воспользоваться сотовым телефоном. Своего у него не было, а нужно было срочно выйти в интернет.

Мужчина разрешил. А потом, когда телефон снова оказался у него в руках, проверил, на какие ресурсы выходил подросток. И из переписки узнал, что тот сбежал из дома. Пассажир тут же отправился в линейный отдел полиции, все рассказал, описал беглеца. Вскоре того задержали.

Как оказалось, беглец – из города Шарыпово. В школе у него произошла ссора с одноклассниками. После нее он оделся, вышел из школы и – как был – отправился к своему приятелю в Томск, с которым познакомился в интернете. Без денег, без документов и телефона. За сутки на попутках доехал до станции Тайга, а дальше планировал «зайцем» на электричках. Не получилось.

Родители дома уже с ума сходили, разыскивая сына. Так что как только кузбасские полицейские позвонили, мать первым же поездом примчалась туда. А неравнодушному жителю Мариинска начальник Кузбасского линейного управления МВД России в ближайшее время направит благодарственное письмо.