В Красноярском крае из-за ледохода закрыли переправы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае начался ледоход. И на крупных реках, где нет мостов, временно приостановили работу переправ. Конкретно – через Амыл в Каратузском районе, а на севере – через Енисей и Тасееву в Енисейском и Мотыгинском районах, сообщает Краевое управление автодорог.

- Тронувшийся на реках лед временно приостановил работу парома в районе села Еркалово. Также сейчас опасно перевозить людей на катере с воздушной подушкой в районе села Первомайск. Из-за поднявшегося уровня воды закрыта паромная переправа на подъездах к селу Старая Копь,- прокомментировал представитель Управления.

Для тех, кто планирует отправиться в путь в указанные районы, есть телефон диспетчерского центра: (391) 211-76-97. По нему можно узнать оперативную информацию. Или на сайте krudor.ru.

Напомним, что из-за обильных осадков прошедшей зимой идет активное обильное снеготаяние, спасатели, службы ГО И ЧС, а также местные власти следят за ситуацией, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в крае.