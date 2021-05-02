В Красноярске в Покровке хулиганы скинули с балкона пакет с водой и разбили машину

В Красноярске хулиганы разбили машину. Фото: Наталья Сокольникова

В Покровке неизвестные (пока) хулиганы разбили машину, сбросив на нее сверху пакет с водой. Об этом рассказала в «Фейсбуке» владелица автомобиля. Все произошло накануне, 1 мая, примерно в 21:27.

- Караульная, 48. Из окон дома кто-то кидался пакетами с водой (предположительно дети). И это не первый случай. Попали на крышу автомобиля. Крыша стеклянная с люком, вся пошла трещинами, в салоне осколки. Сработала сигнализация, муж выскочил во двор. Разумеется, все спрятались. Мы вызвали полицию, - рассказывает Наталья.

Полиция пришла, зафиксировала, приняла заявление. Передадут участковому, чтобы разбирался.

На эти выходные семья собиралась навестить родственников в соседнем регионе, за полторы тысячи километров. Теперь поездка испорчена, планы меняются, ведь машину придется ремонтировать, а это вылетит в копеечку.

Наталья с мужем не собираются ждать, пока полиция найдет хулиганов, сами выясняют. Уже примерно определили, откуда мог прилететь злополучный пакет с водой. Обратятся в управляющую компанию, чтобы просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Судя по комментариям к посту, подобные хулиганские выходки в Покровке случаются не первый раз: то яйцами закидывают машины, то мусором. А теперь вот разбили крышу.