«Неплохо наварились»: в Якутии аферисты продали несуществующие водительские права на 1 миллион рублей

В Якутии аферисты продали несуществующие водительские права на 1 миллион рублей. Стоп-кадр видео

Три жителя Якутска, 29-летний организатор и два подельника, неплохо заработали на своей афере. Причем не только в рублях, но и в количестве лет, которые им придется отбывать в качестве наказания.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе якутской полиции, поначалу оперативники обратили внимание на объявления, которые появились в мессенджерах. Неизвестные предлагали всем желающим приобрести водительские удостоверения через интернет. Принцип такой: сначала оплата, затем сам документ – по почте. Стоимость невелика (якутские полицейские не уточняют сумму, но в интернете удалось найти расценки, это примерно 20 – 25 тысяч рублей).

Сыщики вычислили подозреваемых и установили, что никакими поддельными документами они не торгуют. После того, как они получали деньги от клиентов, они просто переставали выходить с ними на связь. Неудивительно, что никто из потерпевших в полицию не заявлял на обман, ведь сделать это – признаться, что собирался нарушить закон.

Удалось установить 19 потерпевших, но на самом деле их гораздо больше. Общий материальный ущерб, причиненный гражданам, составил около 1 миллиона рублей.