Стрелка спидометра остановилась на 140: шокирующая авария с погибшими на юге Хакасии

Шокирующая авария с погибшими произошла на юге Хакасии. Фото: ЧП Хакасия l Абакан

Шокирующая авария с погибшими произошла этой ночью возле хакасской столицы. Информация от очевидцев появилась в социальных сетях. На месте работают оперативники и сотрудники ГИБДД, подробности станут известны позднее. А пока вот что известно на этот час.

Со слов очевидцев, место ДТП – объездная дорога Абакан – Минусинск, где строится мост. Там стоят бетонные ограждения и предупреждающие знаки. Приблизительно в 4 часа утра автомобиль «Лексус» врезался на полном ходу в эти бетонные блоки. Скорость была огромной, стрелка спидометра остановилась на отметке 140 километров в час. А если предположить, что в последнюю секунду водитель пытался затормозить, то скорость могла быть еще больше.

От машины ничего не осталось, кроме груды искореженного металла и разбросанных по дороге обломков. Очевидцы в соцсетях говорят о шокирующих подробностях: они видели водителя и пассажиров (или пассажира), лежащих без голов.