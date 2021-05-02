Прыгала на капот и лягалась: в Красноярском крае дорожные полицейские силой скрутили дебоширку

В Красноярском крае дорожные полицейские силой скрутили дебоширку. Стоп-кадр видео

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. В Боготоле суд назначил 19-летней девушке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, плюс еще 6 месяцев испытательного срока. Ей повезло, что наказание условное. Иначе отправилась бы в колонию. А все из-за пьяного дебоша, который она устроила.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, произошло это в Боготоле несколько месяцев назад. Наряд дорожно-патрульной службы в ночное время остановил автомобиль ВАЗ без номерных знаков. За рулем находились мужчина и молодая девушка. И оба – в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель повел себя относительно спокойно, понимал, что ситуация не в его пользу, лучше не спорить. А вот девушка... На видеорегистратор, который находился внутри полицейской машины, записалось все – как она прыгала на капот, как сломала наружную антенну, как пинала госавтоинспекторов и при этом сыпала нецензурной бранью. Угомонилась после того, как на нее надели наручники.