В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 11 человек

Количество заболевших не прекращает падать Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 112 человек. За все время в регионе зафиксировано 70 455 случаев заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечился от коронавируса 101 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 64 922 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 1 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 510 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 184 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 127 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 627 459, из них за последние сутки 4 331, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.