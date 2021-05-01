Пьяный житель Красноярска, «заминировавший» школу, где работала его возлюбленная, предстанет перед судом

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет житель Красноярска, «заминировавший» местную школу. Как сообщают в МВД, ложное сообщение о взрывном устройстве поступило к силовика в сентябре 2020.

По версии следствия, мужчина, сообщивший о минировании в школе, был пьян. Он позвонил своей бывшей возлюбленной, но она разговаривать с ним не захотела. Тогда ему в голову пришел «гениальный» план провести лжеминирование здания, где женщина работает вахтером.

На место немедленно выехали сотрудники полиции, но после тщательного обследование ничего обнаружено не было. Тогда силовики принялись выяснять личность звонившего.

Им оказался 45-летний житель Красноярска. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Сейчас материалы расследования переданы в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.