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Общество1 мая 2021 7:23

В Минусинском районе арестовали слишком агрессивную автомобилистку

Женщина нецензурно выражалась в отношении сотрудников полиции
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Женщину арестовали по решению суда

Женщину арестовали по решению суда

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае дорожные полицейские арестовали через чур агрессивную женщину-водителя. Как рассказали в ГИБДД, автолюбительница неоднократно отказывалась выполнять требования сотрудников, вела себя неадекватно и очень много ругалась матом. Учитывая все факты, полицейские решили арестовать автомобилистку.

Всё это происходило в селе Малая Ничка. Госавтоинспекторы видели, что 34-летняя женщина пьяна, но доказать это не могли – она отказалась проходить исследование. Её автомобиль изъяли и поставили на штрафстоянку.

В отношении жительницы Минусинского района составлено несколько административных материалов по статьям: «отказ от прохождения освидетельствования», «отсутствие полиса ОСАГО» и «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

После этого женщину отвезли в отдел полиции и задержали до суда, который рассмотрев материалы, назначил водительнице наказание в виде ареста на 1 сутки.