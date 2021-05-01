В Минусинском районе арестовали слишком агрессивную автомобилистку

Женщину арестовали по решению суда Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае дорожные полицейские арестовали через чур агрессивную женщину-водителя. Как рассказали в ГИБДД, автолюбительница неоднократно отказывалась выполнять требования сотрудников, вела себя неадекватно и очень много ругалась матом. Учитывая все факты, полицейские решили арестовать автомобилистку.

Всё это происходило в селе Малая Ничка. Госавтоинспекторы видели, что 34-летняя женщина пьяна, но доказать это не могли – она отказалась проходить исследование. Её автомобиль изъяли и поставили на штрафстоянку.

В отношении жительницы Минусинского района составлено несколько административных материалов по статьям: «отказ от прохождения освидетельствования», «отсутствие полиса ОСАГО» и «неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

После этого женщину отвезли в отдел полиции и задержали до суда, который рассмотрев материалы, назначил водительнице наказание в виде ареста на 1 сутки.