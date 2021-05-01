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Происшествия1 мая 2021 4:59

Трёхлетний ребенок на самокате попал под автобус в Красноярске из-за невнимательности матери

К счастью, малыш отделался только ушибами
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Фото: ГИБДД

Фото: ГИБДД

На дорогах Красноярска произошло небольшое ЧП. Трёхлетний ребенок, катаясь на самокате, попал под автобус. Как сообщают в ГИБДД, малыш отделался испугом и небольшими ушибами.

Всё произошло в Ленинском районе. Мальчик катался на своём самокате по пешеходному тротуару, недалеко от него шла его мама. Внезапно малыш ускорился, уехал от родительницы и сорвался с тротуара на проезжую часть. В то же время там от остановки начал отъезжать пассажирский автобус…

Благодаря быстрой реакции очевидцев трагедии удалось избежать, ребенка удалось вытащить прямо из-под колёс общественного транспорта. Вскоре подоспела и мама малыша.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают родителям о необходимости крепко держать ребенка за руку, если рядом дорога. Действия маленьких детей импульсивны и порой непредсказуемы, а транспортное средство мгновенно остановить невозможно.

ЧП