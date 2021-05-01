В Родительский день по кладбищам нельзя будет передвигаться на автомобилях

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Родительский день красноярцы не смогут проехать на автомобилям по территориям кладбищ. О запрете передвижения на личном автотранспорте рассказали в мэрии. Для перемещения по городским погостам будут запущены специальные автобусы. Курсировать общественный транспорт будет по кладбищу «Бадалык» и в поселке Шинников.

Временные маршруты будут развозить жителей города по территории погостов с 8 утра и до 20 вечера.

- По территории «новой» части «Бадалыка» пустят шесть автобусов большого класса вместимости с интервалом движения 7-8 мин. Проезд будет стоить 15 рублей. По территории «старой» части кладбища будут курсировать три автобуса среднего класса. Стоимость проезда – 12 рублей. На погосте в посёлке Шинников будут ходить четыре автобуса средней вместимости. Стоимость проезда также составит 12 рублей, - сообщают в администрации Красноярска.

Чтобы понять, какой автобус нужен для того, чтобы добраться в ту или иную часть погоста, достаточно будет посмотреть схему движения в местах отправления или в самом автобусе.

Напомним, что 11 мая будет увеличено количество транспорта, чьи маршруты проходят через городские кладбища.