Взгляд изнутри. Год в режиме онлайн

Все ушли в интенет! Фото: Tele2.

За год мы научились учиться и работать дистанционно, заказывать продукты и товары, не выходя из дома, завели личные кабинеты во всех мыслимых и немыслимых местах. Вместе с друзьями смотрим кино, причем, каждый на своем родном диване. Гуляем по музеям, не сделав ни шагу. И все эти возможности нам дали компании, предоставляющие интернет и услуги связи. А как прожили этот год они? Сегодня мы узнаем об этом на примере Tele2.

Новые привычки – новые предложения

В конце января был опубликован отчёт о состоянии цифровой сферы GlobalDigital 2021. Оказалось, что россияне проводят в интернете 7 часов 52 минуты в сутки. Это почти на час больше среднемирового времени(6 часов 54 минуты). Пандемия коронавируса подстегнула и онлайн-потребление: в январе-октябре число любителей онлайн-шопинга выросло на 78%, а количество заказов – на 46%.

53% всего онлайн-времени приходится на мобильные устройства.

Как обеспечить потребности абонентов, когда все закрыто и люди сидят дома? В этих условиях появились и новые предложения, и новые форматы.

Например, доставка SIM-карт. В 2020-м году количество доставок SIM-карт Tele2 в Сибири выросло в два с половиной раза!

Еще появились сервисы саморегистрации – никуда идти не нужно, новым клиентам требуется сделать селфи и сфотографировать паспорт, а действующим – пройти упрощенную процедуру активации.

Абоненты по-новому оценили приложение «Мой Tele2» - количество пользователей выросло на 40%. Но те, кто привык решать свои вопросы в салонах связи, тоже могли это сделать! Правда, пришлось немного изменить стандарты обслуживания: дистанция, сокращение времени контакта и т.п.

- В конце апреля 2020 года Tele2 запустила проект «Дом по другим правилам». Это онлайн пространство, в котором собран интересный контент на самые разные темы – от фильмов до спортивных мастер-классов, - говорит Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2. - Сибиряки, кстати, составили 10% от всех посетителей «Дома» по стране. И больше всего гостей было из Красноярска. Самой популярной комнатой среди гостей из сибирских регионов стал тренажерный зал. За ним следуют кинозал и гараж. 4 и 5 место фактически делят кухня и лекторий. Больше половины посетителей (54%) – это люди в возрасте от 25 до 44 лет. Хотя стоит отметить, что пенсионеры тоже не прошли мимо «Дома». 7% сибирских гостей площадки – в возрасте 65+. 77% своих и 72% чужих абонентов хотят бывать в Доме по другим правилам» и после окончания карантина.

Работа стала удаленной и «шахматной»

- В прошлом году за одну неделю мы перевели на удаленку 450 сотрудников макрорегиона «Сибирь». Сейчас в офисе одновременно находится меньше половины персонала. Все, кто может работать удаленно – работают удаленно. Некоторые функции перешли на «шахматное» посещение – три дня в офисе, два дома, - поясняет Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь».

Кто-то радуется, кто-то скучает по коллегам, но уже очевидно, что отсутствие сотрудников в офисе никак не мешает выполнять работу!

- Гибридная и удаленная работа не помешали нам оперативно пересмотреть программу строительства в 2020-м году и выполнить ее, - подводит итоги пандемийного года Дмитрий Кромский. - Доступ к 4G получили более 220 тысяч жителей Сибири, в итоге доля населения, проживающего в зоне покрытия 4G интернета от Tele2, в среднем по Сибири превышает 90%. Во время пандемии большая часть регионов Сибири показала прирост потребляемого трафика на 47-53%. И – глядя на мировые и российские тенденции – я абсолютно уверен, что рост продолжится. Возможно, темпы его будут не столь значительны, как в 2020-м, но увеличение трафика на 30% вполне реально.