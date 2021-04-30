В Красноярске открылась выставка «Сибирь-Франция. История взаимоотношений»

На открытии выставки. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В музее-усадьбе красноярского купца и библиофила Геннадия Васильевича Юдина открылся уникальный выставочный проект «Сибирь-Франция. История взаимоотношений». Организовали выставку специалисты Красноярского краевого краеведческого музея. Цель проекта – показать красноярцам и гостям города самые яркие страницы взаимоотношений Франции и Енисейской губернии, а затем и Красноярского края.

29 апреля в торжественной церемонии открытия выставочного проекта приняли участие генеральный консул Французской Республики в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье, глава Красноярска Сергей Еремин и директор Русского дома науки и культуры в Париже Константин Волков.

- 2021 год заявлен как год межрегионального перекрестного сотрудничества России и Франции, поэтому мы вспоминаем события, которые в разные исторические эпохи способствовали сближению наших стран, - рассказала директор Красноярского краевого краеведческого музея Валентина Ярошевская. – В музее собрано много экспонатов, рассказывающих о взаимном влиянии двух стран. Место для проекта выбрано не случайно: герой проекта Геннадий Васильевич Юдин, купец, золотопромышленник, бибилиофил, был хозяином этой усадьбы, которая находится на территории всемирно известного архитектурного памятника – Афонтова гора. Здесь занимался раскопками французский археолог барон де Бай.

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье отметил, что в Париже в течение нескольких десятилетий существовала мода на российскую культуру, музыку, балет, изобразительное искусство.

Сергей Еремин и Пьер-Ален Коффинье. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

- Это взаимное восхищение культурами друг друга до сих пор актуально. Между нашими народами, французами и россиянами, существуют взаимная симпатия и интерес. Они начались еще тогда, когда Петр I приехал в Европу, чтобы знакомиться и получать опыт. Не могу сказать, что хорошо знаю историю взаимоотношений Франции и Сибири, но буду рад узнать ее здесь, на выставке, - сказал Пьер-Ален Коффинье.

Глава города Сергей Еремин поблагодарил консула за личное участие в открытии выставки.

- Понять и полюбить Сибирь заочно нельзя, надо обязательно побывать здесь и увидеть все своими глазами! – подчеркнул мэр. – Нас разделяет 7000 километров, но мы спокойно общаемся с нашими коллегами, друзьями, которые находятся во Франции, потому что говорим на одном языке – языке культуры.

О многообразии связей России и Франции можно узнать на выставке в музее-усадьбе Геннадия Юдина с 30 апреля до 1 сентября. Также в рамках проекта до 6 мая в Доме кино пройдут Дни французского экокино.