В Красноярске на праздничные дни пустят дополнительные электрички Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на праздничные дни с 1 по 10 мая пригородные поезда будут курсировать по особому расписанию. В него включат и дополнительные электрички. Так, поезд выходного дня Дивногорск – Красноярск – Дивногорск, который обычно ходит в летний период, будет курсировать и в эти дни:

- отправление со станции Дивногорск в 10:23,

- прибытие на станцию Красноярск в 11:24,

- отправление со станции Красноярск в 11:34,

- прибытие в Дивногорск в 12:36.

Еще одни востребованный ускоренный электропоезд Красноярск – Уяр – Иланская – Красноярск Северный станет ежедневным:

- отправление со станции Красноярск в 9:48,

- прибытие на станцию Иланская в 14:32,

- прибытие на станцию Красноярск Северный в 20:40.

Количество вагонов в поездах, обслуживающих популярные маршруты, увеличится до 6, 8 и 10. Назначены дополнительные пригородные поезда из Красноярска до станций Зеледеево, Кемчуг, Кача, Сорокино, Уяр, Мана.

В Хакасии, а также на участках Боготол – Чернореченская, Ачинск – Лесосибирск Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут курсировать по своему обычному графику.