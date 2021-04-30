В Красноярском крае от коронавируса за сутки скончались еще 9 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 115 человек. За все время в регионе зафиксировано 70 343 случая заражения COVID-19. По данным Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости за сутки составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 102 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 64 821 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается примерно на одном уровне. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 9 человек. Общей сложности от болезни скончались 3 499 красноярцев.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 233 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 151 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 623 128, из них за последние сутки 3 895, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.