Стало известно, зачем силовики пришли с обыском в Красноярский научный центр Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 30 апреля в здание Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН нагрянули силовики. Оцепили три этажа, на которых размещались руководство, бухгалтерия, юристы и плановики. Сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями интересовали документы. Судя по всему, пока в рамках проверки. Потому что уголовное дело еще не возбуждалось.

Как удалось выяснить, это касается приобретения сельхозоборудования для нужд Центра. По словам руководителя группы научных коммуникаций КНЦ Егора Задереева, в 2020 году в рамках национального проекта «Наука» была приобретена зерновая модульная сушилка за 6,9 миллионов рублей.

- По поводу этой самой сушилки весь сыр бор. С чем он связан, неизвестно, так как сушилка оплачена, поставлена, стоит в нашем опытном хозяйстве в поселке Минино и ждет урожая, который будет сушить, на благо российской науки и сельского хозяйства, во имя продовольственной безопасности, - прокомментировал ученый. И добавил, что в прошлом году на закупку оборудования для Центра было потрачено 150 миллионов рублей. Почему же такой интерес к сушилке, непонятно.