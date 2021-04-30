«Индивидуальный подход»: для создания новой госпрограммы в «локальной экономике», особенности районов Красноярского края изучаются «на месте»

Фото: Министерство экономики

В Красноярском крае продолжает развиваться проект «локальная экономика», призванный улучшить благосостояние тех территорий региона, где нет крупных инвестиционных проектов. Планируется запустить новую государственную программу «комплексное развитие территорий Красноярского края», которая станет стимулом для экономического роста муниципалитетов.

Для того чтобы проект действительно работал в реалиях каждого района, министр экономики посчитал, что ко всем участвующим территориям нужен свой собственный, индивидуальный подход.

- Невозможно применять ко всем районам края унифицированный подход в стимулировании экономической активности. Даже на юге края территории кардинально отличаются, – подчеркивает Егор Васильев. – Наша сегодняшняя задача – найти рычаги, которые приведут в активное движение инвестиционный потенциал. У жителей должна быть понятная перспектива трудоустройства после обучения, хорошая зарплата и гордость не только за родные места, но и за собственный достойный уровень жизни.

Именно поэтому, чтобы полностью погрузиться во все нюансы муниципалитетов, где планируется применять новую программу, министр отправился лично вникать в то, как сейчас обстоят дела у районов, требующих особого внимания.

Фото: Министерство экономики

В Идринском районе Егор Васильев посетил сбытовый сельскохозяйственный кооператив «Гавань» в селе Малый Хабык, производственные помещения сельскохозяйственного предприятия ООО «Ирина» в селе Майское утро.

- Пока в Идринском районе нет муниципального комплексного проекта развития. Его суть проста - власти создают дорожную и социальную инфраструктуру в комплексе с инвестиционными проектами. Пусть это будут малые проекты развития, но они должны быть. Со своей стороны, край направит средства на строительство и ремонт дорог, школ, детских садов, домов культуры и других социально-значимых объектов. Устаревшая инфраструктура Идринского района требует серьезного обновления, - подчеркивает министр.

Фото: Министерство экономики

Егор Васильев побывал и в Ермаковском районе, там смог посетить сразу 3 предприятия: КФХ Ольги Мегеря связанное с крупным рогатым скотом и лошадьми, фермерское хозяйство Николая Кускашев в поселке Ойский, основным направлением которого является разведение лошадей, и семейный деревообрабатывающий бизнес предпринимателей Пестриковых в селе Ивановка.

- Семейный бизнес обеспечивает рабочими местами себя и соседей, дает им стабильность. Со своей стороны, мы обязаны комплексно поддержать поселки, где формируются такие точки роста. Мы увидели яркие примеры, когда бизнес начинался с подворья и дорос до серьезных масштабов. Но есть и другое общее свойство: все проекты тормозит отсутствие дорожной и коммунальной инфраструктуры. Если эти потребности будут закрыты, то откроются новые возможности для поселков. Это и есть комплексный подход к развитию территории, – заключил министр экономики края Егор Васильев.