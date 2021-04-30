Сотрудники Красноярской ГЭС провели в Дивногорске корпоративный субботник

Субботник в Дивногорске. Фото предоставлено компанией

Активисты Рабочего совета Красноярской ГЭС компании En+ Group провели весеннюю акцию «Город начинается с тебя!» и вышли 30 апреля на корпоративный субботник в Дивногорске. 25 сотрудников предприятия за несколько часов собрали более 100 килограммов различного мусора на территории по обе стороны дороги, ведущей от моста до памятника в честь автомобилистов-строителей гидростанции.

Во время субботника добровольцы соблюдали меры безопасности: компания En+ Group обеспечила участников средствами индивидуальной защиты, а также необходимым инвентарем.

Создание комфортной городской среды, бережное отношение к окружающей среде, благоустройство регионов присутствия – один из приоритетов компании En+ Group, вектор которого заложил еще ее основатель Олег Дерипаска. Важным аспектом этой работы является активное участие работников в корпоративных и общегородских инициативах.

- Мы с коллегами считаем, что субботники – это не только хорошая возможность уделить более пристальное внимание Дивногорску, тем более перед таким праздником как День Победы, но и отлично провести время со своими соратниками, - отметил Андрей Попов, председатель Рабочего совета Красноярской ГЭС. – Приятно жить и работать в чистом городе, вдвойне приятно заботиться о нем и делать его еще уютнее своими силами. Надеюсь, что такие мероприятия станут нашей доброй традицией.

Добавим, что весенние субботники прошли и в других регионах присутствия компании En+ Group. Так, например, в Иркутской области в субботниках приняли участие около 700 сотрудников энергетических предприятий компании.