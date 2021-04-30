Житель Железногорска устроил в гараже подпольную оружейную мастерскую. Фото: пресс-служба полиции

Житель Железногорска утроил в гараже подпольную оружейную мастерскую. Однако незаконное производство просуществовало недолго, чуть более полугода. Потому что на след 31-летнего «мастера» вышли оперативники. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

Установлено, что в период с октября по декабрь 2019 года мужчина через интернет приобретал охолощенные пистолеты. После переделки оттуда удаляются некоторые механизмы, после чего оружие уже не стреляет и не запрещено к свободному обороту на территории России.

Однако подозреваемый превращал оружие вновь в боевое и затем продавал его через закрытый сайт в интернете. Договаривался с покупателями, получал деньги на карту, затем прятал «товар» в тайнике, откуда покупатели его забирали. Один из заказов он отправил почтой в другой город, по частям.

Всего было изготовлено 7 пистолетов, 1 автомат, 1 обрез охотничьего ружья и более 100 патронов. Но продать часть из этого подозреваемый не успел. Его задержали в июле 2020 года. А вместе с ним под статью попал и его 59-летний отец, который помогал ему. Расследование уголовного дела уже завершено и направлено в суд на рассмотрение.