В Хакасии судебный пристав ради премии списала долги пяти должникам

В Хакасии судебный прислав ради премии списала долги пяти должникам Фото: Мария ЛЕНЦ

В хакасском городе Черногорске судебного пристава-исполнителя подозревают в должностном преступлении. На 41-летнюю женщину завели уголовное дело по двум статьям: 5 эпизодов – по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» и еще 5 эпизодов – по статье «Служебный подлог».

По версии следствия, в период с мая 2019 по декабрь 2020 года подозреваемая активно «повышала» свои производственные показатели. Были у нее пять должников, у которых десять исполнительных производств – по налогам и сборам, ЖКХ, кредитам и займам. Она оформила необходимые электронные документы так, якобы в отношении их она приняла меры – имущество арестовала, заставила долги закрыть, а деньги поступили по назначению.

- При этом, фактически подозреваемая не провела мероприятий для установления местонахождения должников, их имущества, денежных средств и иных ценностей для взыскания задолженности и исполнения требований, содержащихся в судебных документах, после чего прекратила исполнительные производства, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.