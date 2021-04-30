Стало известно, кто победил в конкурсе рисунков «Сиреневый день»

Нарисовал Борислав Большаков из детского сада 306 Фото: личный архив

В конкурсе «Сиреневый день» приняли участие более 600 воспитанников из красноярских детских садов. Перед каждым стояла задача – нарисовать сирень. Все успешно с ней справились. Хотя некоторые ребята проявили себя креативно и изобразили сиреневых единорогов, Чебурашку и фламинго.

Нарисовал Саша Невиденко из детского сада 325 Фото: личный архив

Напомним, конкурс рисунков проводится в рамках большого проекта Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ «Сиреневый день» при поддержке медиахолдинга «Комсомольская правда».

Нарисовала Катя Панина из детского сада 273 Фото: личный архив

В этом году планируется высадить в краевом центре 250 кустов сирени. И 25 из них – в детских садах, ставших лидерами голосования.

«Пятерку» победителей выбирали голосованием, которое длилось чуть больше недели. Участникам нужно было набрать максимальное количество голосов по сумме всех выставленных работ.

Нарисовала Альбина Душечкина из детского сада 330 Фото: личный архив

И вот сегодня мы готовы озвучить, кто победил в конкурсе «Сиреневый день»:

1 место - МАДОУ 306 (2455 голосов);

2 место - МБДОУ 325 (2226 голосов);

3 место - МБДОУ 273 (1693 голоса);

4 место - МБДОУ 330 (1432 голоса);

5 место - МБДОУ 320 (1049 голосов).

Нарисовала Алиса Федоренко из детского сада 320 Фото: личный архив

Приз для победителей – саженцы сирени, от 1 до 5 кустов (количество определяет детский сад). Ребята из этих дошкольных учреждений получать именные дипломы.

Один и финалистов будет включен в торжественный маршрут «Сиреневого дня», который запланирован на 14 мая.

Напоминаем, что следить за проектом можно в социальных сетях «Комсомольской правды» и Красноярского алюминиевого завода РУСАЛа по хэштегу #сиреневыйдень2021

Спасибо всем ребятам, которые приняли участие в этом конкурсе. А также благодарим родителей, педагогов и воспитателей, которые им помогали.

КСТАТИ

Скачать дипломы «За активное участие» можно будет на странице конкурса после награждения победителей.

Посмотреть на работы участников конкурса можно по этой ссылке.