Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 апреля 2021 14:48

Пьяный подросток из Хакасии решил прокатиться на мотоцикле, поэтому угнал его

Сначала он удирал от сотрудников ГИБДД, но потом всё же остановился
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий
Теперь подростку грозят серьезные штрафы

Теперь подростку грозят серьезные штрафы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ширинском районе Хакасии госавтоинспекторы задержали пьяного мотоциклиста. Как сообщают в МВД, выпивший подросток сначала прибавил газ на требование остановиться, но потом передумал сбегать от полицейских.

16-летний парень был пьян, без шлема и без прав, которые никогда не получал. Состояние алкогольного опьянения подтвердил прибор, показав 0,43 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Оказалось, что мотоцикл подросток угнал у собственных родителей из гаража. Он выпил пива с друзьями, и его потянуло на подвиги. Воспользовавшись отсутствием дома взрослых, парень поехал кататься по селу.

Во время задержания, госавтоинспекторы составили в отношении подростка несколько административных протоколов: за управление транспортным средством водителем без прав и в состоянии алкогольного опьянения; управление мотоциклом без мотошлема; управление в отсутствие полиса автогражданской ответственности; управление без регистрационных документов на транспортное средство.

Мотоцикл забрали на штрафстоянку, а все протоколы были отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

Криминал