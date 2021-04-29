Пьяный подросток из Хакасии решил прокатиться на мотоцикле, поэтому угнал его

Теперь подростку грозят серьезные штрафы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ширинском районе Хакасии госавтоинспекторы задержали пьяного мотоциклиста. Как сообщают в МВД, выпивший подросток сначала прибавил газ на требование остановиться, но потом передумал сбегать от полицейских.

16-летний парень был пьян, без шлема и без прав, которые никогда не получал. Состояние алкогольного опьянения подтвердил прибор, показав 0,43 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Оказалось, что мотоцикл подросток угнал у собственных родителей из гаража. Он выпил пива с друзьями, и его потянуло на подвиги. Воспользовавшись отсутствием дома взрослых, парень поехал кататься по селу.

Во время задержания, госавтоинспекторы составили в отношении подростка несколько административных протоколов: за управление транспортным средством водителем без прав и в состоянии алкогольного опьянения; управление мотоциклом без мотошлема; управление в отсутствие полиса автогражданской ответственности; управление без регистрационных документов на транспортное средство.

Мотоцикл забрали на штрафстоянку, а все протоколы были отправлены в комиссию по делам несовершеннолетних.