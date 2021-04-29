Жительница Хакасии убила нового знакомого крышкой от погреба

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Абакане бездомная женщина убила нового знакомого при помощи крышки подпола. Мужчина, также не имеющий постоянного места жительства, скончался на месте из-за травмы головы. Как сообщает следком, жители Хакасии познакомились незадолго до убийства.

Знакомство произошло довольно случайно. Обвиняемая вместе с приятелем шли по улице, и встретили мужчину, такого же бездомного, как и они. Втроём они решили немного выпить и отправились в чей-то дом, расположенный дальше по улице. Под воздействием алкоголя разгорелся конфликт, во время которого пострадавший спустился в подпол.

Женщина поняла, что ей не нравится её новый знакомый, и, когда мужчина стал вылезать из погреба, то прихлопнула его крышкой. Довольно сильный удар пришелся по голове бездомного. Он получим черепно-мозговую травму.

Жительницу Хакасии задержали, в её отношении завели уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас она ожидает суда. Если вина будет доказана, то женщине грозит лишение свободы до 15 лет.