Красноярские коммунальные службы проводят профилактические покосы прошлогодней травы

Профилактические покосы сухой травы. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Дорожно-коммунальные предприятия Красноярска ведут окоску сухой прошлогодней травы для профилактики сезонных пожаров. Уборка травы им сухостоя помогает предотвратить серьезные последствия весенних палов. Работы проводятся в пределах улично-дорожной сети и на неразграниченных землях, которые не переданы в муниципальную собственность и не попадают в план регулярного содержания. Участки для профилактической окоски определяют сотрудники МЧС и коммунальщики. Под особое внимание попадают участки, где раньше случались палы травы, территории, расположенные рядом с садовыми товариществами, гаражными массивами.

Муниципальное предприятие «САТП» уже очистило 328 тыс.кв.м площади от сухостоя.

Работы продолжаются в районе ул. Амурская, около СНТ завода Красцветмет, СНТ «Мечта-2», на ул. Борисовича, в районе СК «Химик», СПК «Пригородное». До конца пожароопасного периода коммунальные службы будут ежедневно косить сухую траву Помешать выполнению работы могут только неблагоприятные погодные условия: снегопад или сильный ливень.

- Сегодняшняя обстановка с ландшафтными пожарами вызывает тревогу. Ежедневно в городе регистрируется около 10 таких пожаров, - отметил Александр Нестеров, руководитель главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города. - Горит сухая трава на острове Татышев, на Караульной горе, на участках, прилегающих к садовым обществам и частному сектору. Таких «болевых точек» у нас около 60. Пожары быстро распространяются, и могут стать источником чрезвычайной ситуации, особенно в условиях сильного ветра.

С 30 апреля на территории большинства районов края и в Красноярске вводится особый противопожарный режим. Запрещается выжигать траву на территории города, на садовых участках, сжигать мусор, разводить открытый огонь, в том числе в мангалах, жаровнях. Нарушение требований влечет административную ответственность: штраф для граждан от 2000 до 4000 рублей, для должностных лиц – 15000-30000 рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

ВАЖНО

В период особого противопожарного режима необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- Будьте предельно осторожны с огнем – не бросайте окурки и горящие спички.

- Любое использование открытого огня на территориях населенных пунктов, участках садоводства и огородничества в этот период запрещается: нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи, в т.ч. на мангалах, жаровнях и т.п.

- Чтобы предотвратить риск возникновения пожара, территорию у жилых домов и других строений очистите от сухой растительности, травы, мусора и вывезите в специально отведенные для этого места.

- В лесопарковых зонах не оставляйте мусор, стеклянную посуду, промасленные или пропитанные горючими веществами материалы.

- В случае обнаружения пожара немедленно звоните 101.