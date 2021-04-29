В Красноярском крае школьников пригласили на сессию горсовета

Олеся Быкова, Полина Карпенко и Илья Гайбуллаев являются победителями городской интеллектуальной игры для старшеклассников «Софиум», посвящённой избирательному праву.

На сессию их лично пригласил заместитель председателя Совета депутатов Гурий Двирный, который входил в состав жюри. Народный избранник был впечатлён юридической подкованностью подростков.

Олеся, Полина и Илья с интересом следили за жаркими дискуссиями на сессии, а потом делились впечатлениями.

«В теории ты знаешь, что проходят заседания, выносятся на рассмотрение какие-то вопросы. Но на практике всё оказалось по-другому. Впечатления смешанные. В некоторые вопросы сложно вникнуть с первого раза. Нужно тему досконально изучить», - сказала Олеся Быкова. «К сожалению, в школьной программе практически не затрагиваются вопросы местного самоуправления. Только общий фон. На заседании можно увидеть, как проходит процесс, кто присутствует, что обсуждается и как», - добавил Илья Гайбуллаев. Будущим парламентариям, как уверенно назвал их председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Сергей Проскурнин, удалось непосредственно пообщаться с народными избранниками и задать интересующие вопросы.