ВТБ запускает новые способы борьбы с мошенниками

ВТБ усиливает защиту своих клиентов от злоумышленников и готовится внедрить новые инструменты финансовой безопасности. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Специалисты ВТБ фиксируют рост количества мошеннических атак в России по итогам первого квартала. По итогам января-марта ВТБ отклонил на 37% больше мошеннических операций - свыше 88 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Объем спасенных средств клиентов вырос на 10%, до 2 млрд рублей. ВТБ заблокировал в четыре раза больше фишинговых ресурсов, а также выявил в 1,5 раза больше подозрительных устройств и карт клиентов по сравнению с предыдущим кварталом.

ВТБ постоянно совершенствует технологии и внедряет новые степени защиты, отмечают в банке. Уже в мае в ВТБ Онлайн для некоторых операций появится процедура проверки с использованием технологии NFC: при проведении подозрительной транзакции система попросит приложить карту к телефону для дополнительной верификации клиента. Во втором квартале ВТБ запустит новую для рынка услугу страхования счетов и карт от мошенничества во всех банках РФ. Она позволит защитить средства страхователя от случаев несанкционированного списания в результате фишинга, скимминга, и других действий мошенников.

В третьем квартале в ВТБ Онлайн появится определитель мошеннических звонков. При входящем вызове на экране клиент увидит подсказку - спам, реклама, мошенники или полезный звонок. Кроме того, для предотвращения мошеннических операций по картам клиента банк запустит новую технологию, которая позволит обнаружить потенциальную опасность при совершении банковской операции в ВТБ Онлайн на основе мгновенного анализа. Также до конца года в ВТБ Онлайн появится сервис по проверке веб-адресов на предмет фишинга.