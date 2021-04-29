ВТБ начнет выдавать ипотеку на строительство домов

Во втором квартале ВТБ готовится запустить ипотечную программу для индивидуального строительства домов. Наравне с этим банк выступает за модернизацию рынка ИЖС и разработку системных инструментов для развития рыночных кредитных программ. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Программа позволит клиентам приобрести участок земли и построить дом по индивидуальному проекту, заняться возведением объекта на территории с комплексной застройкой или с коттеджными поселками, приобрести дом по модели «домокомплекта под ключ». Подключение различных сегментов кредитования будет постепенным, начиная со 2 квартала и до конца года.

«С учетом обширной территории нашей страны и безусловного спроса населения на комфортное и просторное жилье, сегмент частного строительства является крайне перспективным для рынка недвижимости в России. ВТБ готовится запустить новый продукт для клиентов, желающих построить дом, и поддерживает решение развивать сектор ИЖС на общегосударственном уровне, включая поддержку финансирования домохозяйств», – отметил Анатолий Печатников.

В прошлом году, согласно данным Росстата, 289 тыс. объектов было введено в эксплуатацию, всего 40 тыс. жилых домов приобретены в ипотеку. Рынок ИЖС развит гораздо слабее по сравнению с новостройками или вторичной недвижимостью в городах. При этом опыт пандемии продемонстрировал, что граждане активно интересуются готовой загородными объектами: только в ВТБ спрос на них в прошлом году по числу сделок вырос на 30% к 2019 г.