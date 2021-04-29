МТС покажет кошмары Моргенштерна, Дорна, Хаски и TikTok-блогеров в YouTube-хоррорах

«Кошмары музыкантов» — четыре короткометражных хоррора в различной стилистике жанра: от мистического триллера до кровавого слэшера. Каждый из эпизодов исследует тему потаенных страхов и фобий музыкантов, в сюжетах спрятано множество подтекстов, аллюзий и двусмысленности, социальной критики и постмодернистской игры с открытым финалом.

Главные роли исполняют: Моргенштерн, Иван Дорн и Хаски. В камео появились Павел Деревянко, Глюкоза, молодая актриса Анфиса Вистингаузен и популярные TikTok-блогерши: Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева.

Авторами фильмов стали: Илья Найшуллер — режиссер голливудских фильмов «Хардкор» и «Никто», режиссер клипов The Weeknd и группы Ленинград; Анджей Гавриш — режиссер клипов для АИГЕЛ, Korn и James Arthur; Максим Шишкин — режиссер клипов для Ивана Дорна, Би-2, Элджея и Jah Khalib; Филипп Юрьев — обладатель наград «лучший режиссер» и «главная мужская роль» за фильм «Китобой» на фестивале «Кинотавр» 2020 года, обладатель главного приза за авторское кино на Венецианском международном кинофестивале.

«Пока в кинотеатрах доминируют блокбастеры и «поп-корн кино», единственным жанром, который позволяет экспериментировать и привлекает внимание молодежной аудитории, остается хоррор, — прокомментировала директор департамента маркетинговых коммуникаций Мария Яковлева. — Мы решили сделать его максимально смелым и для этого дали полную свободу режиссерам и артистам: намерено не делали типичных для брендов продуктовых интеграций и не накладывали никаких творческих ограничений, ведь МТС теперь – это и производитель контента».

«Работа на проекте чем-то напоминала собирание пазла: было важно, чтобы в каждом фильме идеально подошли друг другу и режиссер, и музыкант, и выбранная тема, и формат хоррора. Только так можно было быть уверенными, что в результате сложится по-настоящему яркая и дерзкая картина. В итоге ни один фильм не будет похож на предыдущий, несмотря на то что изначально каждый режиссер получил одинаковый бриф: «Давайте снимем что-то страшное и про музыкантов!», — отметил креативный директор Zebra Hero Артем Царегородцев.

Четыре короткометражки выйдут 27 апреля на YouTube-канале «Последний канал»

МТС развивает собственную экосистему по созданию и продвижению развлекательного контента. В апреле 2021 года МТС Медиа дочерняя компания МТС, представила онлайн-кинотеатр KION.